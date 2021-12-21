Автоэксперты напомнили, как обращаться с автомобилем в морозы

Автолюбителям напомнили, что нужно делать, чтобы избежать проблем с машиной в морозы. Советы приводит РИА Новости.
Готовить автомобиль к холодам следует заранее. Перед наступлением морозов стоит обратить внимание на состояние аккумулятора и уровни жидкостей. Главное – в морозы держать аккумулятор в заряженном и исправном состоянии. Если ему более 3-4 лет, то стоит задуматься о приобретении нового.
На случай того, если аккумулятор сядет, стоит иметь при себе зарядные бустеры. Если автомобиль открывается ключом, то перед наступлением холодов нужно смазать все замки.
Ещё один важный момент – правильный подбор незамерзающей жидкости. «Незамерзайка» может замёрзнуть, если не соответствует температурному режиму. Перед наступлением морозов в бачок для омывателя стоит залить дорогую жидкость, которая работает до минут 30 градусов. В противном случае могут возникнуть проблемы.
Перед наступлением холодов автомобиль поставьте в тёплый гараж или бокс. Не стоит пренебрегать прогревом машины перед поездками в морозы. Лучше делать это на протяжении 5-10 минут.
В морозы в автомобиле всегда необходимо иметь тёплые варежки. Также позаботьтесь о тёплой обуви.