Автоэксперты напомнили, как обращаться с автомобилем в морозы

Автолюбителям напомнили, что нужно делать, чтобы избежать проблем с машиной в морозы. Советы приводит РИА Новости.

Готовить автомобиль к холодам следует заранее. Перед наступлением морозов стоит обратить внимание на состояние аккумулятора и уровни жидкостей. Главное – в морозы держать аккумулятор в заряженном и исправном состоянии. Если ему более 3-4 лет, то стоит задуматься о приобретении нового.

На случай того, если аккумулятор сядет, стоит иметь при себе зарядные бустеры. Если автомобиль открывается ключом, то перед наступлением холодов нужно смазать все замки.

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Ещё один важный момент – правильный подбор незамерзающей жидкости. «Незамерзайка» может замёрзнуть, если не соответствует температурному режиму. Перед наступлением морозов в бачок для омывателя стоит залить дорогую жидкость, которая работает до минут 30 градусов. В противном случае могут возникнуть проблемы.

Перед наступлением холодов автомобиль поставьте в тёплый гараж или бокс. Не стоит пренебрегать прогревом машины перед поездками в морозы. Лучше делать это на протяжении 5-10 минут.

В морозы в автомобиле всегда необходимо иметь тёплые варежки. Также позаботьтесь о тёплой обуви.