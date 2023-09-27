Автоэксперт Алексей Еремчук пояснил, почему переход на электромобили неизбежен

Основатель дилерского центра Tesla в России Алексей Еремчук рассказал, когда и почему люди массово пересядут на электромобили.

Нынешнюю экологическую ситуацию, которая сложилась из-за огромного количества топливных машин, эксперт сравнил с ситуацией 100-летней давности, когда люди пользовались лошадями и мегаполисы захватил «навозный кризис».

Проблема исчезла, когда у людей стали появляться машины, а в городах – общественный транспорт. Такой же переход неизбежен, когда речь идет об электромобилях.

«Автомобили загрязняют атмосферу, что способствует антропогенному изменению климата. Технологиям необходим новый скачок. Этим шагом и станут электромобили. Это неизбежный путь для улучшения экологической ситуации во всем мире», — сказал Еремчук в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт спрогнозировал, что уже через 10 лет в крупных городах электромобилей будет больше, чем топливных авто, но при этом полный переход займет более долгое время.

«Важно учитывать, что некоторые виды транспорта, такие как грузовики и самолеты, будут оставаться зависимыми от топлива еще достаточно долгое время», — подчеркнул Еремчук.