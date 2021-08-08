Автоэксперт рассказал, почему автомобиль может «тянуть» в сторону при движении

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Директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников рассказал, почему автомобиль может «тянуть» в сторону при движении. Его слова приводит агентство «Прайм».

По словам Епанешникова, одной из причин такого поведения автомобиля может быть особенность дорожного полотна. Все российские дороги имеют уклон в левую или правую сторону. Это сделано для того, чтобы во время дождя с покрытия стекала вода. Поэтому на таких уклонах машину может тянуть в сторону.

Другой причиной является неисправность ходовой части автомобиля.

— Ее элементы могут быть изношены настолько сильно, что изменились углы установки колес, следовательно, нарушился сход-развал автомобиля, и машину из-за этого «тянет» при движении. В современных автомобилях есть электронные ассистенты, которые как раз помогают водителю справляться с «отклонением» в сторону, — отметил эксперт.

При этом автомобиль может уводить, если такой ассистент отрегулирован неправильно. Причиной странного поведения автомобиля может быть и подклинивание тормозов.