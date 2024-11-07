Автобус упал в кювет в Красноярском крае, пострадали 18 человек

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае пострадали 18 человек, пятеро пострадавших госпитализированы. Подробности инцидента сообщил телеграм-канал региональной прокуратуры.

Авария случилась 7 ноября в 8 утра на 80-м километре автодороги Красноярск-Енисейск возле села Бартат Большемуртинского района. В автобусе находились 36 человек. Все они — работники свинокомплекса.

Автобус принадлежит АО «Сибагро». Водитель потерял управление, съехал в кювет, автобус опрокинулся на бок.

На месте ДТП работает прокурор Большемуртинского района.