Четверг, 7 ноября, 2024
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Автобус упал в кювет в Красноярском крае, пострадали 18 человек

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Алексей Самохин
Фото: t.me/krpronws

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае пострадали 18 человек, пятеро пострадавших госпитализированы. Подробности инцидента сообщил телеграм-канал региональной прокуратуры.

Авария случилась 7 ноября в 8 утра на 80-м километре автодороги Красноярск-Енисейск возле села Бартат Большемуртинского района. В автобусе находились 36 человек. Все они — работники свинокомплекса.

Автобус принадлежит АО «Сибагро». Водитель потерял управление, съехал в кювет, автобус опрокинулся на бок.

На месте ДТП работает прокурор Большемуртинского района.

Автобус упал в кювет в Красноярском крае, пострадали 18 человек
Фото: t.me/krpronws
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