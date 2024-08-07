Среда, 7 августа, 2024

Автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Каспий»: погиб человек, 16 пострадали

Автор: 7info

Опубликовано

В Михайловском районе Волгоградской области водитель автобуса погиб в ДТП с грузовиком, 16 человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 7 августа в 04:16 на 783 километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение грузового автомобиля «Ивеко» и автобуса «Ютонг». Автобус ехал по маршруту Астрахань — Москва.

Водитель автобуса получил смертельные травмы, 16 человек обратились за медицинской помощью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выехало руководство ГИБДД Волгоградской области.

Движение на дороге осуществляется штатно.

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