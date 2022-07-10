Автобус №7 в Рязани с 11 июля начнёт движение по новой схеме.

Изменённая схема маршрута опубликована Общественным советом при управлении транспорта ВКонтакте.

Нововведения затронут в основном Московский район города. Автобус №7 будет поворачивать на улицу Мервинскую и на 7-ой Мервинский проезд. После поворота на улицу Костычева последуют остановки РМПТС, Мальшинская богодельная и Улица Новаторов – конечная точка маршрута.

В обратном направлении автобус пойдёт через площадь Новаторов, Сельхозакадемию и 7-ой Мервинский проезд.