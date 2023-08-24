 Авито Авто: 74% водителей в Центральном федеральном округе выбирает автомобиль по цвету

Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, что для 74% опрошенных в Центральном федеральном округе и 72% респондентов по России цвет модели важен при выборе автомобиля. В опросе приняло участие более 5 000 жителей России, которые имеют личный автомобиль.

Согласно результатам опроса, в целом по стране чем старше респонденты, тем выше доля тех, кто доволен цветом своего авто. Если в возрастной группе 18-24 лет довольных 68%, то у опрошенных старше 65 лет таких – 92%. Также в зависимости от возраста респондентов меняется отношение к цвету авто: 82% опрошенных по России в возрасте от 18 до 24 лет считают, что цвет — один из важных показателей при выборе, а больше трети респондентов старше 55 лет не обращают внимание на цвет.

Опрос Авито Авто показал, что для большинства автомобилистов в ЦФО цвет является одним из важных факторов, влияющих на ощущение от вождения. Так, 35% респондентов отметило, что понравившийся цвет автомобиля позволяет им увереннее чувствовать себя в потоке, а для 13% опрошенных подходящий цвет дарит ощущение безопасности во время движения.

На что обращают внимание автолюбители в Центральном федеральном округе при выборе цвета авто?

Больше половины респондентов в ЦФО отметило, что для них при выборе цвета автомобиля наиболее важна практичность (58%).

Привлекательность цвета является важным показателем для 38% опрошенных в ЦФО.

28% респондентов в ЦФО отметило, что при выборе цвета также важно обращать внимание на его безопасность.

61% опрошенных, проживающих в ЦФО, отметило, что цвет автомобиля влияет на их ощущение за рулем. 35% водителей в федеральном округе чувствуют себя увереннее, если цвет им нравится. Для 16% цвет кузова дарит ощущение нахождения себя в центре внимания, 13% в зависимости от цвета чувствуют себя безопаснее за рулем, а 11% опрошенных чувствуют себя неуютно, если автомобиль окрашен в цвет, который им не нравится.

Самый популярный цвет автомобиля в Центральном федеральном округе

Опрос экспертов платформы показал, что среди опрошенных в ЦФО чаще всего встречались владельцы, выбравшие черный цвет (25%). Второй по популярности цвет в федеральном округе серебристый (16%). Третью позицию занимает белый цвет кузова, выбор на нем остановило 14% автолюбителей в ЦФО. Замыкают топ-5 самых популярных цветов синий и серый, предпочтение которым отдали 11% и 10% респондентов соответственно.

20% опрошенных водителей в России хотели бы сменить цвет авто. Так, 12% планируют купить авто другого цвета, а 8% планируют изменить цвет кузова с помощью краски или пленки. Среди опрошенных владельцев авто в России, пожелавших изменить цвет кузова, самым желанным цветом авто стал черный (24%). На втором месте – белый цвет (23%). Серебристый и красный цвета заняли третье место – предпочтение этим цветам отдали 16%, а синий цвет выбрали 15% респондентов.