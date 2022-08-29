Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

Авиалесоохрана: В Рязанской области огонь прошёл за сутки 506 гектаров

Общая площадь, пройденная огнём, превысила 20 тысяч гектаров.

В регионе действует 6 природных пожаров: 3 пожара на землях лесного фонда и 3 пожара на землях особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авиалесоохрана привела данные по Рязанской области на полночь 29 августа. Площадь, пройденная огнём на землях лесного фонда, составляет 15 751 гектар. На землях особо охраняемых природных территорий огонь прошёл 4331 гектар. Речь идёт о заповеднике Окский и национальном парке Мещерский.

Общая площадь, пройденная огнём, на сегодняшний день составляет 20 082 гектара.

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