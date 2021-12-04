Аварии с «повисшим» на столбе автомобилем в Сасове предшествовала погоня полицейских

В Госавтоинспекции Рязанской области прокомментировали ДТП в городе Сасово, где автомобиль Lada Vesta «повис» на столбе линий электропередач.

По данным ведомства, инспекторы ДПС заметили на дороге «Ладу Весту», которая нарушала правила дорожного движения. Требованию об остановке водитель не подчинился. Началась погоня.

Мужчина на высокой скорости неоднократно совершал опасные манёвры, в результате чего врезался в железобетонный столб.

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За рулём машины находился 22-летний житель Сасова без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили несколько административных протоколов.