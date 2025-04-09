«Ау, милосердный»: Медведев призвал Трампа покарать Зеленского за покушение

Президент США Дональд Трамп должен покарать украинское руководство за попытку покушения на него 15 сентября 2024 года у гольф-клуба во Флориде, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Так он прокомментировал информацию, что обвиняемый в покушении Райан Уэсли Раут за месяц до задержания пытался приобрести вооружение на Украине: РПГ и зенитную ракету Stinger.

«Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» — задался вопросом Медведев.

Предположительно, он имеет в виду Владимира Зеленского.

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Медведев назвал позорным тот факт, что США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов, а теперь «американские дебилы» покупают у ВСУ оружие, чтобы убить своего президента.