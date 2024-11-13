«Атмосфера Кино» представляет постер и трейлер новогодней комедии «Совсем ошалели» производства компании ЯР&КО. Генеральным продюсером выступила Нелли Яралова. Фильм снят при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER и телеканала ТНТ. Картина выйдет на российские экраны 12 декабря. Дистрибьютор — «Атмосфера Кино».

По сюжету Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его очаровательной подругой Мариночкой. Романтический новогодний уикенд грозит обернуться для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что когда-то они были женаты.

Главные роли исполнили Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч, Полина Максимова, к ним присоединились Степан Девонин, Евгений Ковалюк и Никита Расхвалов, а в роли режиссера выступила Ольга Френкель.

Съемки проходили на живописном горнолыжном курорте «Газпром-Поляна». Героев ждет множество приключений: катание на лыжах, трюковые сцены и, конечно, большое шумное празднование Нового года.

«С одной стороны, это легкая новогодняя комедия, которая создает праздничное настроение. С другой — через юмор мы рассказываем о сложности и многогранности человеческих взаимоотношений. В нашем фильме много любви и веселья, будем рады, если каждый зритель найдет в нем что-то для себя»,— поделилась актриса Анна Михалкова.

«Моя героиня Мариночка — настоящий колокольчик! В ней много детского: открытое сердце и душа нараспашку. Для нее ситуация, в которой она вынуждена проводить праздники с бывшей женой своего нынешнего партнера, будет как прыжок в прорубь после бани: стрессово, но эффект оздоровительный»,— рассказала актриса Полина Максимова.