Астрологи назвали судьбоносные даты 2025 года

Астролог Рейчел Стар уверяет, что 2025 год обещает быть поистине уникальным. В этом году нас ждут значительные изменения и неожиданные повороты, людям предоставляется шанс укрепить свой внутренний стержень или сделать откат назад.

Одним из главных событий наступившего года станет пребывание Плутона в Водолее. Это первый раз, когда самая крупная карликовая планета проводит в Водолее полный год. Событие задаст тон следующим двум десятилетиям. Всего в 2025 году астрологи выделяют 7 важных дат. О них рассказывает издание The day.

31 марта: Нептун входит в Овна

Впервые за долгие годы Нептун покидает знак Рыб и переходит в знак Овна. Это явление принесет много энергии и динамики в отношения. Огненный знак, управляемый Марсом, столкнет каждого из нас с вызовом для самоидентификации и активного преобразования окружающего мира. Нептун в Овне имеет все шансы стать новым началом в медицине и технологиях.

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26 мая: Сатурн входит в Овна

Сатурн, переходящий в Овен, привнесет в нашу жизнь больше решительности, ответственности и смелости. Однако может возникнуть всплеск импульсивности и агрессии. Тем не менее многим удастся обуздать свои эмоции и преодолеть все невзгоды. Астрологи уверены, главное — взвесить все «за» и «против» и принять верное решение.

26 мая: Соединение Сатурна с Нептуном

Соединение Сатурна с Нептуном приведет к созданию новой реальности. Изменения затронут все аспекты вашей жизни и окажут влияние на ближайшие три года. Постарайтесь отнестись к ним спокойно.

4 июня: Секстиль Венеры и Юпитера

Лучше дня для проявления романтических чувств, страстных свиданий и пышных свадеб не найти. Энергия Венеры и Юпитера делает этот день идеальным для важных решений и обещаний. Помимо любви, 4 июня — замечательный день для заключения финансовых сделок.

9 июня: Юпитер переходит в Рак

Дайте волю своим чувствам, скажите близким о том, как они важны для вас. Это позволит укрепить отношения и добавить глубины вашей эмоциональной связи. Помимо этого, 9 июня ожидается рост влияния женщин в общественной и политической жизни. Вероятно, в этот день последнее слово будет за представительницами прекрасного пола.

7 июля: Уран входит в Близнецы

Уран, символ революций и инноваций, покинет знак Тельца и временно перейдет в Близнецы. Этот день даст возможность для развития технологий и социальных изменений. Астрологи вспомнили, что предыдущие периоды Урана в Близнецах совпадали с крупными военными конфликтами. Так, последний раз в истории эта планета была в этом знаке в 1941–1949 годах. Каждому из нас стоит быть осторожнее к провокациям и внимательнее относиться к своему окружению.

11–12 августа: Соединение Венеры и Юпитера

Соединение двух благоприятных планет создаст день, наполненный гармонией, радостью и счастьем. Это отличное время для встреч с близкими и решения финансовых вопросов. Звезды потребуют от нас проявления дружелюбия, благодарности и эмпатии.