Астролог Василиса Володина сообщила о наступлении периода «равновесия и переговоров»

11 сентября астролог Василиса Володина заявила: Меркурий вошел в Весы, а, значит, слова «равновесие», «переговоры», «договоренности» снова чаще начнут мелькать в новостях.
Подобное астрологическое явление, по словам Володиной, называется ингрессией, и оно вовсе не гарантирует, что кто-то с кем-то может договориться. Однако тема переговоров начинает подниматься активнее и именно сейчас будет ощущаться, как наиболее необходимая.
Она также отметила, что Меркурий в Весах также символизирует справедливость, которая «у каждого своя», а ещё – «симметричный ответ», что вовсе не подразумевает спокойствие.
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