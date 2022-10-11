Астролог Василиса Володина сообщила о наступлении периода «равновесия и переговоров»

11 сентября астролог Василиса Володина заявила: Меркурий вошел в Весы, а, значит, слова «равновесие», «переговоры», «договоренности» снова чаще начнут мелькать в новостях.

Подобное астрологическое явление, по словам Володиной, называется ингрессией, и оно вовсе не гарантирует, что кто-то с кем-то может договориться. Однако тема переговоров начинает подниматься активнее и именно сейчас будет ощущаться, как наиболее необходимая.

— Меркурий не так давно уже посещал Весы, но потом совершил петлю ретроградности, и сейчас тема переговоров поднимается совсем по-другому, чем месяц назад. Возникли новые обстоятельства, и переговоры подразумевают новые условия. Так всегда действует ретро-период, — пишет Володина.

Она также отметила, что Меркурий в Весах также символизирует справедливость, которая «у каждого своя», а ещё – «симметричный ответ», что вовсе не подразумевает спокойствие.

— Как использовать возможности, зависит от использующего. Чувствуете необходимость договориться на паритетных условиях, чтобы минимально «обидеть» все стороны? Действуйте в ближайшие 2 недели, — даёт совет астролог в своём Telegram-канале.

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