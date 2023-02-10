Пятница, 10 февраля, 2023
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Астролог предупредила о возможных страшных природных катаклизмах 11 февраля

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День 11 февраля может стать одним из самых опасных в году, ведь велика вероятность возникновения страшнейших природных катаклизмов. В этом убеждена астролог Юлия Лифанов.

По словам эксперта, 11 февраля произойдёт соединение Плутона и Меркурия в созвездии Козерога. Подобное астрологическое соседство случится впервые за 495 лет.

– Известно, что Плутон ломает стереотипы, а созвездие Козерога отвечает за высоту, горы, большие здания, – отмечает Лифанова.

Не исключены природные явления, связанные именно с этими стихиями. Велика вероятность, что произойдёт очередное землетрясение.

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