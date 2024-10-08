Астролог перечислила трудные годы в жизни каждого знака Зодиака

Каждый человек проходит через определенные возрастные этапы, когда жизнь жизнь становется особенно сложной, наполненной, на первый взгляд, непреодолимыми испытаниями. С помощью астрологии можно понять, в какие годы не исключены трудности у всех нас и как к ним подготовиться и вести себя в пиковые кризисные моменты.

О самых трудных периодах в жизни каждого знака Зодиака 7info рассказала астролог Ирина Ряскина. Специалист объяснила, как войти в кризисные годы и что от них ждать.

Овен. Трудные годы: 27 — 30, 35, 50

Что ждать: конфликты в личных отношениях (могут быть расставания) и на работе, кризис идентичности, переосмысление целей и ценностей.

Как подготовиться: работайте над навыками коммуникации и учитесь контролировать свои эмоции, занимайтесь самопознанием, не бойтесь перемен, будьте открыты новым возможностям

Телец. Трудные годы: 26-28, 33, 39, 48

Что ждать: финансовые трудности и кризисы в материальном плане, неуверенность в будущем, возможна потеря стабильности.

Как подготовиться: создайте резервный фонд и избегайте импульсивных покупок, просчитывайте свои возможности, развивайте новые навыки. Будьте гибкими и подстраивайтесь под обстоятельства, если не можете их изменить.

Близнецы. Трудные годы: 25-27, 34, 47

Чего ждать: трудности в коммуникации, непонимание, возможно, разлад в близком окружении и личных отношениях, а также трудности с самоидентификацией.

Как подготовиться: учитесь слушать и понимать других, развивайте эмпатию, работайте над своими коммуникативными навыками, развивайте эмоциональный интеллект, относитесь к жизни проще и легче.

Рак. Трудные годы: 24-26, 31, 37, 46

Чего ждать: эмоциональная нестабильность, чувство неудовлетворенности, возможно, одиночество и/или сложности в семейных/любовных отношениях.

Как подготовиться: посвятите время самопознанию, начните работу с психологом (возможно, с семейным психологом), заботьтесь о своих эмоциях, ищите поддержку и помощь у близких, сделайте решительный шаг, относительно которого долго раздумываете.

Лев. Трудные годы: 23-25, 32, 38, 45

Чего ждать: потеря уверенности в себе, сложности в карьере, неудачи в творчестве борьба за признание, также возможны проблемы в отношениях.

Как подготовиться: развивайте профессиональные навыки, не бойтесь просить о помощи, работайте над верой в себя и уверенностью, развивайте чувство юмора и начинайте относится к жизни чуть проще и ценить момент.

Дева. Трудные годы: 22-24, 30, 36, 44

Чего ждать: перегрузка, как физическая, так и эмоциональная, внутренние сомнения, чувство беспокойства, возможны серьезные проблемы со здоровьем.

Как подготовиться: учитесь делегировать, отдыхайте, занимайтесь спортом, следите за своим здоровьем (но без фанатизма).

Весы. Трудные годы: 21-23, 27, 34, 43

Чего ждать: неудовлетворенность в личной жизни, сложности в принятии решений, отсутствие внутренней гармонии. Возможны серьезные конфликты, которые выбивают из колеи на долго.

Как подготовиться: определите свои ценности, учитесь говорить «нет» (работа с личными границами), будьте честны с собой и окружающими, развивайте умение слушать и слышать.

Скорпион. Трудные годы: 20-22, 31, 38, 42

Чего ждать: внутренние конфликты и кризисы самоидентификации, возможны травматические события.

Как подготовиться: развивайте эмоциональный интеллект, заботьтесь о своём психическом здоровье (в том числе с помощью психолога, медитаций и различных духовных практик). Не бойтесь просить помощи, делегируйте.

Стрелец. Трудные годы: 19-21, 26, 33, 41

Чего ждать: потеря интереса к тому, что было ранее очень важно и ценно, разочарование в идеалах. Возможно, перемены в мировоззрении, серьёзные проблемы и ограничения в темах обучения и в поездках.

Как подготовиться: будьте более гибкими в планах и открытыми к новым возможностям, получайте новые знания различными способам, не бойтесь переосмыслить свои убеждения.

Козерог. Трудные годы: 18-20, 28, 35-38, 42

Чего ждать: трудности в достижении целей, чувство неудовлетворенности, возможно, проблемы с карьерой и потеря стабильности.

Как подготовиться: будьте настойчивы, верьте в себя, не бойтесь рисковать. Сосредоточьтесь на планировании и долгосрочных целях, развивайте гибкость.

Водолей. Трудные годы: 17-19, 24, 30, 37-39

Чего ждать: ощущение одиночества или проблемы с темами личной свободы, сложности в общении, разногласия с друзьями, возможно, проблемы с самовыражением.

Как подготовиться: работайте над поддержанием гармонии в отношениях с окружающими, занимайтесь развитием своих талантов, будьте открыты для новых идей. Смотрите на мир и возможности шире

Рыбы. Трудные годы: 16-19, 25, 32, 39

Чего ждать: потеря веры в себя, эмоциональная нестабильность, разочарование в людях и в жизни в целом. Возможны проблемы со здоровьем.

Как подготовиться: позвольте себе расслабиться. Заботьтесь о себе, о своём эмоциональном и психическом состоянии с помощью психологических и духовных практик, занятий спортом. Обращайте внимание на свои потребности, найдите в своей жизни место для творческого самовыражения (в любом виде)