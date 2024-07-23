Семейные отношения порой могут омрачать неприятные события. Наверное, самое сокрушительное и неприятное из них — это измена партнёра.
Предрасположенность людей к изменам могут определять их знаки Зодиака. Какие знаки могут указывать на склонность к изменам мужчин? 7info рассказала астролог Анна Кляйн.
Во-первых, речь идёт о Раках. Часто они живут эмоциями, а не головой. Из-за этого с ними очень тяжело договориться. Если мужчина-Рак изменит, то, скорее всего, сделает виноватой свою вторую половинку. А ещё Раки ведомы, поэтому легко могут пойти на измену.
Во-вторых, Близнецы часто ведут двойную жизнь в романтическом плане. Дома рождённые под этим знком мужчины могут быть примерными мужьями и отцами, а за пределами семьи заводить бурные интрижки с любовницами. Именно у них чаще всего бывают кратковременные курортные и служебные романы.
Главный соблазнитель среди мужчин — Стрелец. Рождённые под этим знаком вряд ли смогут отказаться от любовных похождений. К тому же Стрельцы способны влюбить в себя всех с помощью мощной харизмы и сильного характера. Стрельцы изменяют не потому что их партнёр в чём-то их не устраивает. Просто любовные похождения — их образ жизни.