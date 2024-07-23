Семейные отношения порой могут омрачать неприятные события. Наверное, самое сокрушительное и неприятное из них — это измена партнёра.

Предрасположенность людей к изменам могут определять их знаки Зодиака. Какие знаки могут указывать на склонность к изменам мужчин? 7info рассказала астролог Анна Кляйн.

Во-первых, речь идёт о Раках. Часто они живут эмоциями, а не головой. Из-за этого с ними очень тяжело договориться. Если мужчина-Рак изменит, то, скорее всего, сделает виноватой свою вторую половинку. А ещё Раки ведомы, поэтому легко могут пойти на измену.

— Такие мужчины очень ценят девушек, которые вкусно готовят, любят убираться и воспитывать детей. Если вы найдёте общий язык с его семьей, то для вас это будет большой плюс. Не советую устраивать таким мужчинам бурные истерики, — говорит эксперт.

Во-вторых, Близнецы часто ведут двойную жизнь в романтическом плане. Дома рождённые под этим знком мужчины могут быть примерными мужьями и отцами, а за пределами семьи заводить бурные интрижки с любовницами. Именно у них чаще всего бывают кратковременные курортные и служебные романы.

— Такие мужчины хотят видеть рядом с собой образованных, общительных и успешных женщин. Таких, с которыми есть о чём поговорить. А также мужчины-Близнецы любят добиваться недоступных девушек, — уверена астролог.



Главный соблазнитель среди мужчин — Стрелец. Рождённые под этим знаком вряд ли смогут отказаться от любовных похождений. К тому же Стрельцы способны влюбить в себя всех с помощью мощной харизмы и сильного характера. Стрельцы изменяют не потому что их партнёр в чём-то их не устраивает. Просто любовные похождения — их образ жизни.

— Такие мужчины любят женщин, которые умеют слушать, проявляют уважение, видят в них авторитет. Вы должны быть лёгкой и спонтанной. Часто такие мужчины выбирают простых и скромных девушек — заключает Анна Кляйн.