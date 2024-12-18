Начало 2025 года для одного из представителей зодиакального круга готовит невероятный сюрприз от Вселенной. Жизнь этого знака превратится в настоящую сказку! Астролог Людмила Митрохина в материале для издания 7дней предсказала, кому особенно повезёт в первый месяц года.

Речь идёт о людях, рождённых под знаком Тельца. Наконец-то они смогут вернуть контроль над своей жизнью. В январе их ожидает финансовая стабильность, приятные карьерные успехи, которые станут своеобразной наградой за всё то, чего удалось достичь за последнее время.

Начиная с середины месяца доход Тельцов устремится вверх. Появятся «лишние» деньги, благодаря которым удастся распрощаться с кредитами и долгами. А кто-то сможет выгодно вложить их и сколотить приличное состояние.

Одинокие Тельцы в январе 2025 года смогут наконец-то встретить спутника жизни. Не исключено, что эти отношения продолжатся пышным бракосочетанием. Семейные Тельцы обретут гармонию и радость рядом с близкими людьми, забудут обиды.

Но одна опасность в начале года у Тельцов всё же маячит на горизонте: это возможные нервные срывы. Всё дело в том, что представители этого знака в последние месяцы тратят колоссальное количество физических и душевных сил для достижения высоких результатов. Вторая половина месяца может стать для них очень нервной. Помогут справиться с проблемами медитация, религиозные практики, дополнительные выходные, путешествия.