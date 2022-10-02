Астролог Лукашевич рассказала о самых важных событиях октября

Автор книги «Твой лучший гороскоп» астролог Татьяна Лукашевич рассказала «Комсомольской правде», чего нам ждать от октября.

По её словам, октябрь довольно насыщен космическими событиями, которые отразятся на жизни людей.

Хорошая новость — разворот ретроградного Меркурия в директное движение в самом начале месяца, 2 октября. Это будет способствовать ускорению всех функций, за которые отвечает планета — переговоры, торговля, переписка, поездки, подписание документов, почта, связь.

Во втором месяце осени также ожидается разворот в директное движение Сатурна и Плутона, в ретроградное движение Марса, Солнечное затмение, ингрессия (вхождение) Юпитера в знак Рыб.

Лукашевич считает, что в октябре вероятны аварии на нефтяных и газовых объектах, могут возникнуть проблемы с отоплением, усилится активность вирусов, высока вероятность отравлений, увеличится тяга к алкоголю, либо наркотикам. Решение принимать людям будет трудно, сложно брать инициативу на себя.

В тоже время благодаря влиянию Нептуна, отвечающего за духовность, для кого-то октябрь станет месяцем борьбы за высокие цели, идеалы. Правда, идеалы эти могут оказаться ложными. Тем более, Меркурий становится директным также в оппозиции с Нептуном, увеличивая риски ошибочных решений.

Разворот Марса в ретроградное движение в знаке Близнецы, отвечающем за информацию, приведёт к усилению информационной войны. Белое станет чёрным и наоборот. К сообщениями СМИ, соцсетей стоит быть особенно внимательным — разобраться в информации будет трудно.

— Уран и Сатурн сошлись в последней схватке. Новое и старое, закон и анархия, власть и оппозиция, Россия — Украина… Очень хочется быть оптимистом, что по мере расхождения этого напряженного аспекта в ноябре ситуация со Специальной военной операцией РФ на Украине (СВО) также начнет постепенно рассасываться к лету следующего года, — говорит астролог.

По мнению Лукашевич, запущены глобальные процессы, которые поменяют миропорядок. Глобальные перемены ожидают жителей Земли в 2023-25 годах.