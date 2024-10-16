Начало грядущего 2025 года, возможно, будет ознаменовано тревожными событиями, которые поменяют ход истории. Об этом в материале для издания TheDay предупреждает астролог Юлия Лифанова.
Всё дело в том, что на начало года выпадает непростой астрологический аспект. Ожидается серьёзное напряжение между Плутоном в Водолее и Марсом во Льве. На людей и события, происходящие на Земле, всё это может повлиять катастрофически. Не исключено, что в этот период максимально обострятся события военной сферы, причём во всём мире.
О каких судьбоносных решениях может идти речь? Возможно, решатся вопросы рождения детей, построения бизнеса. Многие люди встанут перед выбором, связанным с отношениями.