Среда, 16 октября, 2024

Астролог Лифанова предупредила, что 2025 год начнётся с серьёзных военных обострений

Автор: Валерия Мединская

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Фото с сайта pxhere.com

Начало грядущего 2025 года, возможно, будет ознаменовано тревожными событиями, которые поменяют ход истории. Об этом в материале для издания TheDay предупреждает астролог Юлия Лифанова.

Всё дело в том, что на начало года выпадает непростой астрологический аспект. Ожидается серьёзное напряжение между Плутоном в Водолее и Марсом во Льве. На людей и события, происходящие на Земле, всё это может повлиять катастрофически. Не исключено, что в этот период максимально обострятся события военной сферы, причём во всём мире.

— Но на микроуровне каждый человек будет проживать оппозицию этих агрессивных планет, что заставит принимать реально судьбоносные решения. В астрологии оппозиция — это всегда выбор, потому что иначе две планеты просто не могут разойтись, — предупреждает Лифанова.

О каких судьбоносных решениях может идти речь? Возможно, решатся вопросы рождения детей, построения бизнеса. Многие люди встанут перед выбором, связанным с отношениями.

— Дело в том, что Лев управляет нашими любовными увлечениями, а вот Водолей, наоборот, знак социальной значимости, поэтому, вероятно, многие люди будут именно в январе 2025 либо расходиться, либо принимать решение о свадьбе, — объясняет астролог.

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