Начало грядущего 2025 года, возможно, будет ознаменовано тревожными событиями, которые поменяют ход истории. Об этом в материале для издания TheDay предупреждает астролог Юлия Лифанова.

Всё дело в том, что на начало года выпадает непростой астрологический аспект. Ожидается серьёзное напряжение между Плутоном в Водолее и Марсом во Льве. На людей и события, происходящие на Земле, всё это может повлиять катастрофически. Не исключено, что в этот период максимально обострятся события военной сферы, причём во всём мире.

— Но на микроуровне каждый человек будет проживать оппозицию этих агрессивных планет, что заставит принимать реально судьбоносные решения. В астрологии оппозиция — это всегда выбор, потому что иначе две планеты просто не могут разойтись, — предупреждает Лифанова.

О каких судьбоносных решениях может идти речь? Возможно, решатся вопросы рождения детей, построения бизнеса. Многие люди встанут перед выбором, связанным с отношениями.