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Астролог Константин Дараган ответил на вопрос, когда закончится спецоперация

7info7

Популярный российский астролог Константин Дараган в интервью телеведущему Андрею Малахову дал ответ на вопрос, когда завершится специальная военная операция.

Дараган заявил: разразившееся общее политическое противостояние продлится ещё очень долго. Завершится оно только к 2040 году. Но что касается спецоперация, которую сейчас проводят на Украине, закончится в течение нескольких лет. Астролог называет следующие даты — 2025-2026 годы.

Эксперт также уверен, что важные решения, после которых в ходе СВО произойдёт перелом, примут в 2024 году.

Предсказания по Украине других известных провидцев

Участник 19-го сезона «Битвы экстрасенсов», провидец Юлий Котов представил свой прогноз по завершению специальной военной операции на Украине. По его словам, финал СВО всех удивит. Конфликт на Украине, по словам Котова, может завершиться через три года. При этом сам ход спецоперации меняться не будет: периодически возникнут точечные соприкосновения, локальные бои.

СВО закончится необычным известием. Я не знаю, каким, но это будет ошеломляющее событие, которого никто не ожидал. Откроются интересные факты, о которых люди не знали, – заявил экстрасенс.

Потомственная ведьма Алёна Полынь рассказала, что будет с Украиной после завершения специальной военной операции. Полынь отметила: когда СВО закончится, Украина будет раздроблена, а её части отойдут не только России.

Ещё одна популярная экстрасенс аналогично заявила: грядёт большой раздел Украины. В государстве уже произошёл раскол, далее — её территории будут забирать себе другие страны.

Часть страны отойдёт нам, какая-то – англосаксам в лице Польши. В какой-то степени дележ уже состоялся – на Западе уже прекрасно понимают, какие области и кому достанутся. Но в скором времени это будет оформлено официально и закреплено договорами, — считает она.

Известная шаманка и провидица, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова ответила на вопрос, почему затянулась специальная военная операция на Украине. По её мнению, всё дело — во вмешательстве высших сил. По мнению провидицы, в 2023 году СВО на Украине будет продолжаться. Не исключены всевозможные провокации. При этом Кажетта не видит эскалации конфликта. Несмотря на возможные тяжёлые моменты в приграничных с Украиной районах, в самой России всё будет спокойно.

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