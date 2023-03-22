В интервью изданию МК экстрасенс заявила: грядёт большой раздел Украины. В государстве уже произошёл раскол, далее — её территории будут забирать себе другие страны.
По словам провидицы, Украина будет разделена на несколько частей, сейчас оно напоминает лоскутное одеяло.
Сейчас, по словам экстрасенса, решается судьба Одессы и Николаева. Запад опасается, что исконно русские регионы перейдут под патронаж России. Это будет означать, что Украина лишается выхода к морю. Но при этом на Западе понимают: Россия от этих регионов не откажется.
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