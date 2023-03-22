Среда, 22 марта, 2023
7info7

Экстрасенс предрекла большой раздел Украины

На главнуюНовости мира

В интервью изданию МК экстрасенс заявила: грядёт большой раздел Украины. В государстве уже произошёл раскол, далее — её территории будут забирать себе другие страны.

По словам провидицы, Украина будет разделена на несколько частей, сейчас оно напоминает лоскутное одеяло.

— Часть страны отойдёт нам, какая-то – англосаксам в лице Польши. В какой-то степени дележ уже состоялся – на Западе уже прекрасно понимают, какие области и кому достанутся. Но в скором времени это будет оформлено официально и закреплено договорами, — считает она.

Сейчас, по словам экстрасенса, решается судьба Одессы и Николаева. Запад опасается, что исконно русские регионы перейдут под патронаж России. Это будет означать, что Украина лишается выхода к морю. Но при этом на Западе понимают: Россия от этих регионов не откажется.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации