В интервью изданию МК экстрасенс заявила: грядёт большой раздел Украины. В государстве уже произошёл раскол, далее — её территории будут забирать себе другие страны.

По словам провидицы, Украина будет разделена на несколько частей, сейчас оно напоминает лоскутное одеяло.

— Часть страны отойдёт нам, какая-то – англосаксам в лице Польши. В какой-то степени дележ уже состоялся – на Западе уже прекрасно понимают, какие области и кому достанутся. Но в скором времени это будет оформлено официально и закреплено договорами, — считает она.

Сейчас, по словам экстрасенса, решается судьба Одессы и Николаева. Запад опасается, что исконно русские регионы перейдут под патронаж России. Это будет означать, что Украина лишается выхода к морю. Но при этом на Западе понимают: Россия от этих регионов не откажется.