Астролог из Сочи выиграла квартиру в Москве, рассчитав время покупки билета

Жительница Сочи Елена Воскресенская, выигравшая квартиру в акции «Квартиллион от Мечталлион», рассказала URA.RU, как ей удалось это сделать.

По словам Елены, время покупки билетов ей удалось рассчитать с помощью астрологии. Чтобы не проспать, она завела будильник и сделала покупку в интернете в нужное время.

Сначала Воскресенская собиралась купить один билет, но увидела уведомление: при покупке шести билетов, можно поучаствовать в розыгрыше квартиры в столице. В итоге она приобрела шесть.

Астролог советует не только мечтать, но и делать конкретные шаги для достижения своей цели.