Суббота, 14 декабря, 2024
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Астролог Глоба рассказал, в какие дни не стоит покупать подарки на Новый год

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Валерия Мединская
Фото: Изображение от KamranAydinov на Freepik

Всё ближе самый сказочный праздник — Новый год. Каждый из нас хочет порадовать своих близких и друзей полезным подарком, увидеть улыбку на лице родных, когда они откроют коробку и достанут то, что вы для них подготовили. Что же нужно, чтобы выбрать правильный подарок? Знать предпочтения получателя? Его желания? Всё это, безусловно, играет важную роль, однако важна и дата, когда вы купите заветный сюрприз. Астролог Богдан Глоба уверяет, что есть дни, когда звезды и планеты выстраиваются неудачным образом для трат. Об этом он рассказал изданию «7дней.ru».

Шопинг принесет вам массу положительных эмоций и зарядит выбранные подарки положительной энергией, если выбрать для покупок правильную дату. Если вы запланировали поход в магазин в эти выходные, 14 и 15 декабря, лучше откажитесь от этой затеи. 

В субботу, 14 декабря, Глоба рекомендует покупать подарки-сувениры, на которые не возложены большие надежды. Если же хотите, чтобы сюрприз доставил получателю истинную радость и принес пользу, то лучше выбрать другой день для шопинга.

Что касается воскресенья, 15 декабря, не стоит делать покупок вообще. Ожидается полнолуние, которое придаст желание потратить большие деньги, эмоции затуманят разум. Астролог рекомендует в этот день сосредоточиться на себе, своем внутреннем мире и душевной гармонии. 

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