Вторник, 23 апреля, 2024

Астролог Глоба предсказал новые стихийные бедствия в ближайшие дни

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Апрель неприятно удивил весь мир страшными стихийными бедствиями. Землетрясения и наводнения потрясли многие уголки планеты. И это ещё не конец. По крайней мере, в этом убеждён популярный астролог Богдан Глоба. Прогнозом на финальные дни апреля он поделился в своём telegram-канале.

Глоба обращает внимание: апреля выдался месяцем затменным, на него пришёлся коридор затмений. Несомненно, это отразилось на атмосфере месяца.

— Напоследок, правда, эта энергия еще тряхнёт аспектами. И особенно ярко это проявится стихийными потрясениями. Мы еще увидим потопы, землетрясения и ураганы перед началом мая, — пишет астролог.

Кроме того, в последнюю неделю апреля в общественной сфере нарастает точка кипения актуальных социальных вопросов.

— И к середине недели она выльется в компромиссные решения сильных лидеров, с которыми придется считаться всем. Их реализация хоть и неизбежна, но откладывается неповоротливостью системы, — говорится в прогнозе.

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