Апрель неприятно удивил весь мир страшными стихийными бедствиями. Землетрясения и наводнения потрясли многие уголки планеты. И это ещё не конец. По крайней мере, в этом убеждён популярный астролог Богдан Глоба. Прогнозом на финальные дни апреля он поделился в своём telegram-канале.
Глоба обращает внимание: апреля выдался месяцем затменным, на него пришёлся коридор затмений. Несомненно, это отразилось на атмосфере месяца.
Кроме того, в последнюю неделю апреля в общественной сфере нарастает точка кипения актуальных социальных вопросов.