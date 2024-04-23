Апрель неприятно удивил весь мир страшными стихийными бедствиями. Землетрясения и наводнения потрясли многие уголки планеты. И это ещё не конец. По крайней мере, в этом убеждён популярный астролог Богдан Глоба. Прогнозом на финальные дни апреля он поделился в своём telegram-канале.

Глоба обращает внимание: апреля выдался месяцем затменным, на него пришёлся коридор затмений. Несомненно, это отразилось на атмосфере месяца.

— Напоследок, правда, эта энергия еще тряхнёт аспектами. И особенно ярко это проявится стихийными потрясениями. Мы еще увидим потопы, землетрясения и ураганы перед началом мая, — пишет астролог.

Кроме того, в последнюю неделю апреля в общественной сфере нарастает точка кипения актуальных социальных вопросов.