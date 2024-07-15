Астролог Глоба предрёк неделю крутых перемен с 15 по 21 июля

Какой будет неделя с 15 по 21 июля? Свой прогноз на предстоящие события обнародовал известный астролог Богдан Глоба. Прогноз опубликован в telegram-канале эксперта.

Ожидается неделя крутых перемен, определения ближайших целей и личного возвышения. Даже несмотря на то, что отдыхать не приходится, прогресс идёт семимильными шагами. Повезёт тем, кто не жалел времени для работы над собой и способен внятно выразить свою позицию.

Важность недели как рубежа событий сложно переоценить. Мы проходим рубикон пертурбаций, и многие решения станут отправной точкой и порогом, за который вернуться уже нельзя. Выбирайте мудро, но не мешкайте, чтобы не упустить шансы.

— Сейчас прекрасное время для тех, кто хочет изменить свою жизнь, переформатировать собственное дело и даже трансформировать личные отношения, — обращает внимание Глоба. —Пусть шаг навстречу переменам вас не пугает! Гораздо лучше попробовать, чем застрять на месте ещё на несколько лет. Успешно или нет, всё приносит развитие.

Меркурий и Венера плавно движутся по чертогам знака Льва, наделяя сущее все теми же элементами внешней яркости. Всё происходящее будет выражаться в первую очередь внешне, а уже потом влиять на внутренние процессы. Не упускайте и вы из виду «фасады» своих дел.

В общественной сфере особое внимание уделяется техническим, транспортным и коммунальным проблемам. Всё больше вскрывается техническое и технологическое несовершенство — опасное для жизни и здоровья людей.

Но если общее и целое неподвластно, то за своим домом нужно проследить. Проведите модернизацию и обновите устаревшее. Аспекты благоволят строительству.

Для личности удачное время реализации личных планов и творческих проектов. Ни в коем случае не закрывайтесь в четырёх стенах! Больше публичности – хорошей и разной. Выходите в свет, продолжайте сиять и дарите свой блеск окружающим. Новые знакомства и приятная компания непременно помогут в продвижении.

В рабочей сфере готовьтесь решать кризисные задачи на всех этапах. Заручитесь помощью кризисных менеджеров и тех, кто привык к непростым задачам. Не время кадровых перестановок.

На личном фронте страсти кипят тем сильнее, чем больше претензий накопилось за прошедший период. Выплескивать весь ушат на партнёра может оказаться не лучшей идеей.

15 июля, понедельник

Неспокойная энергия дня будоражит события, стихию и окружающих. Проблемы с техникой не заставят себя ждать. Но уже к вечеру получится решить насущные рабочие вопросы и создать неплохой задел на будущее.



16 июля, вторник

Продолжает тенденции понедельника. Взрывной и весьма нестабильный энергетический фон. Но в личном плане создаются предпосылки для решения многих текущих вопросов. Не упускайте шансы – они кратковременны и не повторятся.



17 июля, среда

Берите инициативу в свои руки и действуйте по ситуации. Удача улыбается тем, кто верит в себя. Заручитесь помощью единомышленников и не бойтесь отстоять интересы перед руководством.



18 июля, четверг

Утром и вечером смело поднимайте актуальные вопросы. Мяч на стороне смелых и умелых. В середине дня проявите осторожность в пути. Игнорируйте тех, кто постоянно тянет на дно и подкалывает, – вы пойдете дальше и скоро забудете о них.



19 июля, пятница

Сконцентрируйтесь на личных делах, финансах и карьере. Общественное брожение в параллели не должно выбивать из колеи. Не разменивайтесь на мелочи и обратите внимание на крупное.



20 июл, суббота

Строительство, улучшение жилища и личные дела. Инвестируйте в дело и себя любимого. Будьте экономны, но не жадничайте на необходимое. Помните, что скупой платит дважды, а то и трижды.



21 июля, воскресенье

Полнолуние выводит внутреннюю энергию в абсолют. Одним это приносит умиротворение, а других совершенно выбивает из колеи. Относитесь ко всему спокойно. День удачен для работы и творчества.