Астролог Глоба дал прогноз на неделю: до 25 августа ожидаются рабочие споры, беспокойство и разобщенность

Известный астролог Богдан Глоба в своем telegram-канале публикует прогноз на неделю с 19 по 25 августа. Неделя, по его словам, пройдет под девизом: «Будь готов, что дверь закроется, как только переступишь порог».

Неделя личностного роста, рабочих споров и концентрации на бытовых делах. Период предоставит возможность каждому показать и реализовать себя в силу способностей. И даже тем, кто привык просто плыть по течению, предоставится такая возможность. Так сказать, с наибольшим комфортом.

Действуйте в своих интересах и не поступайтесь ими. Сейчас успех зависит от разумных приготовлений к активному действию.

Редкое Полнолуние в понедельник активизирует скрытые энергии. Вскроются ситуации, которые дремали до поры. Не стоит удивляться душевному неспокойствию или необычайным душевным подъемам, которые столь же скоро сменяются упадком сил.

В общественной сфере по-прежнему крепнет идеологическое объединение и в то же время нарастает разобщенность разноплановых групп. Неформальные лидеры мнений выходят на первый план, так как не скованы кодексами и постами. Их задача – поддержать общество и дать людям ориентиры.

Вектор внимания смещается на бытовые и хозяйственные вопросы. Логистика, транспорт и пути сообщения, энергетика. Частные проблемы вскрывают большие упущения, призывая ответственных действовать здесь и сейчас.

Для личности неделя делится на две равные части. В первой половине нужно набраться смелости, собрать волю в кулак и произвести ревизию собтвенных идей, наработок и проектов. А во второй уже смело сделать шаг навстречу Судьбе. Переставайте таиться и наблюдать со стороны: станьте частью момента, откройтесь и проявитесь.

Даже если у вас не получится взять все крепости, что называется, с наскока, то вы хотя бы попробуете и сделаете нужные выводы. Однако держитесь баланса! Бороться за свое место совершенно определенно стоит, а вот биться головой об стену – нет.

В рабочей сфере творчество и креативный подход помогут найти новые пути реализации. Прислушайтесь к голосу молодого поколения. Ближе к выходным возможно обновление в коллективе. Вложения отложите.

На личном фронте объедините усилия для решения бытовых вопросов и обустройства совместного жилища. Даже если это не масштабный ремонт, а незначительные улучшения, то убедитесь, что вам обоим они по душе. И не выясняйте отношения из-за денег. Средства придут, а вот неприятный осадок останется.

19 августа, понедельник: полнолуние утяжеляет процессы и сбивает с толку. Но трудности помогают понять суть проблемы. Внимательно отнеситесь к сигналам своего организма и обратите внимание на здоровье. Удачен для творческих начинаний.



20 августа, вторник: события бурлят и накидывают новые задачи. Планы меняются, так что спешите подстраиваться. День важен для принятия решений. Не упускайте то, что идет в руки, но все фильтруйте – сомнительные личности не дремлют.



21 августа, среда: переменчивые энергии ставят перед непростым выбором. Заручитесь поддержкой близких. Действуйте спокойно и размеренно, не поддавайтесь сиюминутным порывам. Энергетически и событийно взрывной.



22 августа, четверг: с оптимизмом беритесь за новые дела. Интересные предложения возникают в неожиданных местах. Но не слишком доверяйте обещаниям. Держитесь своего курса, и пускай попутчики подстраиваются под вас.



23 августа, пятница: сила личности, уверенность и компетеность помогают достичь желаемого результата. Смело двигайтесь вперед и не слушайте тех, кто пытается вас затормозить. Критику игнорируйте. И не тоните в мелочах, иначе упустите большие дела.



24 августа, суббота: сконцентрируйтесь на личном и уделите время себе. И пусть мировые проблемы делают очередной разворот, для вас это шанс узнать себя с новой стороны. Держитесь тех, с кем вам спокойно.

25 августа, воскресенье: не теряйте время и силы на тех, кто хочет втянуть вас в споры. Удача улыбается тем, кто действует с холодной головой. Но возможности не всегда совпадают с желаниями.