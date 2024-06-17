Артёмов рассказал о повреждениях после урагана в Рязани

17 июня за полчаса в Рязани выпало около трети месячной нормы осадков. Сильнейший ливень сопровождался порывами ураганного ветра. Городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды, мэр Рязани Виталий Артёмов в своём telegram-канале рассказал о том, что предстоит сделать.

По предварительной информации, ветром снесено более десятка деревьев. На перекрёстке улиц Есенина и Садовой поврежден светофор, на Касимовском шоссе и улице Мервинской — контактная сеть троллейбусов. Аварийные бригады Дирекции благоустройства города, МУП «УРТ» проводят восстановительные работы.

Управлению энергетики и ЖКХ поставлена задача актуализировать информацию по дворовым территориям и, в случае необходимости, совместно с управляющими компаниями ликвидировать последствия непогоды. По информации РЖД, в районе 189 км железной дороги Москва-Рязань произошло обрушение столба, повреждён частный дом, предварительно — пострадавших нет. Проводится проверка по факту падения строительного крана.