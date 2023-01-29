Артём Никитин оценил перспективы туризма и инвестиций в Спас-Клепиках

Заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин 27 января провёл в Спас-Клепиках. Вместе с коллегами из Корпорации развития, Агентства развития туризма и главой администрации муниципалитета он посетил основные инфраструктурные объекты.

Поездку организовали для оценки перспектив раскрытия инвестиционного и туристического потенциала территории. Все предложения обсудили на расширенном заседании с руководством района.

Речь шла, в частности, о вариантах земельных участков, на которых могут появиться глэмпинги, объекты сферы гостеприимства; также о повышении привлекательности нацпарка «Мещерский» и музея Деревянного зодчества.

Достигнута договорённость о создании в Спас-Клепиках представительства Агентства развития туризма с функциями туристического информационного центра. Дом Попова — самое протяжённое в России здание с наличниками — предложили рассмотреть для размещения музейного пространства.