Артём Калайджян рассказал шокирующую историю в шоу «История на миллион»

Сегодня в 22:00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «История на миллион», в котором участники из зрительного зала продолжат бороться за приз в размере одного миллиона рублей, рассказывая смешные истории из жизни.

В новом выпуске приглашенным гостем станет актёр и юморист Артём Калайджян. Вместе с Гариком Мартиросяном он услышит истории о машине-палаче и воре-бомже, о тюремном прошлом, о сломанном унитазе и одноруком сантехнике, а также о неудачном свидании и доставке роллов. Одна из участниц поделится своей мечтой – в случае победы в шоу она поедет в Японию.

«Это прекрасная мечта – поехать в Японию. Я сейчас вспомнил, что тоже мечтаю попасть в Японию», — прокомментирует ведущий шоу Гарик Мартиросян.

«Давайте вместе поедем?», — предложит ведущему участница шоу.

После рассказа участницы Гарик честно ответит девушке на её заманчивое предложение и, как истинный юморист, переведёт диалог в шутку.

«Я буду честен – в Японию с вами не поеду. Однако на роллы с вами поеду, потому что я хочу, чтобы мы с Артемом заказали вам лучшие роллы, вы их оплатили, а мы их поели», — ответит участнице ведущий.

Также в новом выпуске Артём Калайджян расскажет свою историю из жизни, объединяющую в себе три случайных слова, которые определит рандомайзер. Рассказ актера станет интригующим для зрителей, он будет про семью, застолье и детей.

Артём Калайджян, актёр: «Однажды я прилетаю в Ереван, и мне мама говорит навестить тетю, которая там живёт. Вместе с родным братом и другом мы приезжаем к тете, а там полный дом родственников. Мы садимся к мужикам за стол, начинаем пить водку, женщины стол накрывают. И вдруг неожиданно одна из моих сестер становится бледной, рыдает, у нее истерика и она что-то орет на армянском. Как выяснилось, у нее пропал ребенок».

Чем закончится история Артёма Калайджяна и кому достанется один миллион рублей, смотрите уже сегодня в новом выпуске шоу «История на миллион» в 22:00 на ТНТ!