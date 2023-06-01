Артём Бранов проинспектировал строительство военного госпиталя и двух детских садов в Рязани

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов вместе с и. о. главы администрации Рязани Виталием Артёмовым проинспектировал крупные городские стройки. О результатах осмотра стройплощадок он проинформировал на своей странице ВКонтакте.

Строительство военного госпиталя в Дашково-Песочне началось примерно 5 месяцев назад. Рабочие провели все монолитные работы и приступили к черновой отделке главного корпуса. Строительство госпиталя идёт с опережающими темпами. Осенью его планируют сдать.

Успешно идёт возведение детских садов в микрорайонах Кальное и Семчино. По словам Бранова, они будут готовы предположительно к сентябрю. На объектах Бранов и Артёмов пообщались с подрядчиками. Вице-губернатор отмечает: есть полное взаимопонимание и контакт.