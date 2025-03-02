Артём Бранов посетил подшефные Мариуполь и Херсонскую область

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов посетил подшефные территории в Мариуполе и Херсонской области. Об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте.
В Мариуполе рязанские подрядчики завершили работы по капитальному ремонту 28 многоквартирных домов. Заменили повреждённые конструктивы, коммуникации, провели ремонт крыши, заменили оконные и дверные блоки, отремонтировали фасады зданий.
В Херсонской области рязанцы провели капитальный ремонт детского сада в посёлке Азовское. В посёлке Ровное и посёлке Червонное восстановили две школы. Отремонтированы внутренние помещения, проведены кровельные и фасадные работы.
Все доверенные объекты уже начали обживать. Оказание шефской помощи продолжится.