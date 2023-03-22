Артём Бранов поручил отремонтировать автодорогу Рязань – Касимов

Первый зампред правительства Рязанской области Артём Бранов поручил главе регионального минтранса Павлу Супруну решить вопрос с ремонтом автодороги между Рязанью и Касимовым. Проблему поручено оперативно отработать с Поволжуправтодором.

Артём Бранов: «За зиму полотно на отдельных участках пришло в ненормативное состояние и не выдерживает критики. Проблему надо решить»

Артём Бранов накануне присутствовал на отчёте главы администрации Касимовского района Ивана Бахилова.

Речь шла о развитии муниципалитета и активном участии в национальных проектах, федеральных и региональных программах.

Капитально отремонтирована Сынтульская общеобразовательная школа, благоустроена площадь Ленина в Елатьме, Елатомский краеведческий музей получил оборудование. Кроме того, построены объекты коммунальной инфраструктуры, реконструированы водопроводные сети, газифицировано нескольких сёл.

По словам первого заместителя председателя областного правительства, власти выстроили хорошую коммуникацию с жителями: глава района и его команда в постоянном диалоге с касимовцами.

Артём Бранов пообещал и в дальнейшем поддерживать район на региональном уровне.