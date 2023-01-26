Артём Бранов: Мы и впредь будем стремиться развивать татарскую среду в Касимове

В Касимове состоялась встреча актива татарских общественных организаций Центрального федерального округа. От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова участников встречи приветствовал вице-губернатор Артём Бранов, сообщила пресс-служба регионального Минтерпола.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, заместитель министра по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков, руководитель региональной татарской национальной культурной автономии Рязанской области Ильдар Бикуев, и. о. главы администрации Касимова Светлана Иванова.

— Касимов — город с богатой историей и культурой. Мы и впредь будем стремиться развивать татарскую среду в городе, — сказал в приветственном слове Артём Бранов.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между правительством Рязанской области и татарскими общественными организациями.

Представители актива татарских общественных организаций ЦФО возложили цветы к памятнику казанской царицы Сююмбике, осмотрели текие Шах-Али хана, ознакомились с работой татарского центра культуры и искусства имени А. А. Ишимбаева, а также с выставочным проектом, посвященным истории касимовских татар, 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией, 870-летию города Касимов и 570-летию образования Касимовского ханства. В рамках мероприятия состоялся концерт артистов Казанской городской филармонии.