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Артем Никитин выступит с публичным докладом 7 ноября

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7 ноября заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин выступит с публичным докладом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Никитин расскажет об основных направлениях работы курируемых региональных ведомств. Также он ответит на вопросы населения, которые можно задать в комментариях анонса доклада в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Речь пойдет о деятельности министерств культуры, цифрового развития, физической культуры и спорта, комитета инвестиций и туризма, главного управления ЗАГС.

Выступление Артема Никитина будут транслировать на официальных страницах группы «Рязанская область» в социальных сетях. Начало трансляции в 13.00.Телефон для аккредитации средств массовой информации: 29-04-97.

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