Аркадий Фомин встретился с представителями фонда «Защитники Отечества»

Во вторник, 19 сентября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин совместно с депутатами посетил региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Основной целью фонда является социальное сопровождение участников и ветеранов СВЛ и членов их семей: получение всех полагающихся мер поддержки, включая социальную и медицинскую реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Важное направление деятельности центра — содействие в трудоустройстве ветеранов, а также помощь в решении бытовых вопросов.

Парламентарии ознакомились с работой филиала, осмотрели специализированные кабинеты, пообщались с сотрудниками, среди которых – участники специальной военной операции, жены и матери бойцов. Представители фонда рассказали о наиболее востребованных инструментах поддержки, об их практической реализации, а также о возникающих сложностях.

Озвученная в ходе нашей встречи информация будет доведена до профильных ведомств. В ближайший четверг в региональном парламенте состоится «правительственный час», где мы будем обсуждать меры поддержки участников СВО. В настоящее время во всех субъектах вводится Единый стандарт мер, он включает 20 пунктов. В Рязанской области большинство из этих мер уже приняты и предоставляются. Впереди у депутатов – работа над бюджетом, и наша общая задача с правительством– предусмотреть средства в реальных объемах для исполнения всех обязательств, – передает слова Аркадия Фомина пресс-служба Рязоблдумы.

Представители депутатского корпуса также побывали в Многофункциональном семейном центре (МСЦ), созданном на базе Центра занятости населения Рязанской области в январе текущего года. В МСЦ участники СВО и их родственники в режиме «одного окна» могут узнать о мерах поддержки, порядке оформления социальных выплат и получить бесплатную юридическую помощь.