Аркадий Фомин встретился с представителями фонда «Защитники Отечества»

Во вторник, 19 сентября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин совместно с депутатами посетил региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Основной целью фонда является социальное сопровождение участников и ветеранов СВЛ и членов их семей: получение всех полагающихся мер поддержки, включая социальную и медицинскую реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Важное направление деятельности центра — содействие в трудоустройстве ветеранов, а также помощь в решении бытовых вопросов.
Парламентарии ознакомились с работой филиала, осмотрели специализированные кабинеты, пообщались с сотрудниками, среди которых – участники специальной военной операции, жены и матери бойцов. Представители фонда рассказали о наиболее востребованных инструментах поддержки, об их практической реализации, а также о возникающих сложностях.
Представители депутатского корпуса также побывали в Многофункциональном семейном центре (МСЦ), созданном на базе Центра занятости населения Рязанской области в январе текущего года. В МСЦ участники СВО и их родственники в режиме «одного окна» могут узнать о мерах поддержки, порядке оформления социальных выплат и получить бесплатную юридическую помощь.