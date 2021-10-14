Аркадий Фомин обратился к депутатам регионального парламента

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в четверг, 14 октября, обратился к депутатам регионального парламента. Как член оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции он отметил, что ситуация остается тяжелой, число заболевших продолжает расти.
Глава регионального парламента призвал всех депутатов, независимо от партийной принадлежности, провести разъяснительную работу с населением через социальные сети, организовать встречи с людьми, проживающими на территории их избирательных округов, с целью увеличения темпов вакцинации.