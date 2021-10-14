Аркадий Фомин обратился к депутатам регионального парламента

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в четверг, 14 октября, обратился к депутатам регионального парламента. Как член оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции он отметил, что ситуация остается тяжелой, число заболевших продолжает расти.

Сегодня в России выявлено более 31 тысячи, в Рязанской области — 168 новых случаев заражения. Только за вчерашний день в стране умерло почти 1000 человек. К сожалению, участились случаи тяжелого течения болезни, в том числе среди молодежи, – сообщил Аркадий Фомин. – Единственным способом переломить ситуацию является вакцинация. Проведено достаточно клинических исследований, чтобы с уверенностью сказать, что все вакцины эффективны и полностью безопасны.

Глава регионального парламента призвал всех депутатов, независимо от партийной принадлежности, провести разъяснительную работу с населением через социальные сети, организовать встречи с людьми, проживающими на территории их избирательных округов, с целью увеличения темпов вакцинации.