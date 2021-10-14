10.3 C
Рязань
Четверг, 14 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Аркадий Фомин обратился к депутатам регионального парламента

7info7

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в четверг, 14 октября, обратился к депутатам регионального парламента. Как член оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции он отметил, что ситуация остается тяжелой, число заболевших продолжает расти.

Сегодня в России выявлено более 31 тысячи, в Рязанской области — 168 новых случаев заражения. Только за вчерашний день в стране умерло почти 1000 человек. К сожалению, участились случаи тяжелого течения болезни, в том числе среди молодежи, – сообщил Аркадий Фомин. – Единственным способом переломить ситуацию является вакцинация. Проведено достаточно клинических исследований, чтобы с уверенностью сказать, что все вакцины эффективны и полностью безопасны.

Глава регионального парламента призвал всех депутатов, независимо от партийной принадлежности, провести разъяснительную работу с населением через социальные сети, организовать встречи с людьми, проживающими  на территории их избирательных округов, с целью увеличения темпов вакцинации.

Наша главная задача — сохранить жизнь и здоровье рязанцев, – заявил председатель  областной Думы.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,722ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]