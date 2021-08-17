Аркадий Фомин: На данном этапе подрядчик выполняет необходимые работы в срок и с хорошим качеством

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Председатель областной Думы Аркадий Фомин совместно с депутатом Государственной Думы Андреем Красовым, представителями администрации Лесновского городского поселения и муниципальными депутатами в рамках многоуровневого депутатского контроля проверил ход реконструкции 13 километрового участка дороги Фролово–Лесной–Алехово в Шиловском районе.

Один из главных транспортных инфраструктурных проектов района реализуется в три этапа. Срок завершения работ – IV квартал 2021 года. Проектом предусмотрено расширение дорожного полотна, укладка нового покрытия, установка ограждений, дорожных знаков, нанесение разметки, укрепление обочин, оборудование остановочных площадок с павильонами, устройство тротуаров в населенных пунктах.

Аркадий Фомин сообщил, что к нему на личный прием обращались жители поселка Лесной по поводу отведения стоков дождевых вод, поскольку с дороги они могут затекать в подвалы жилых домов.

Поручил главе Лесновского сельского поселения Любови Арлашиной и управляющим компаниям проработать варианты решения вопроса, – рассказал парламентарий.





Также Аркадий Фомин отметил, что в ходе депутатского контроля особое внимание было уделено обустройству тротуаров. Сейчас там завершается отсыпка грунтом.