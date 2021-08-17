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Вторник, 17 августа, 2021
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Аркадий Фомин: На данном этапе подрядчик выполняет необходимые работы в срок и с хорошим качеством

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Аркадий Фомин: На данном этапе подрядчик выполняет необходимые работы в срок и с хорошим качеством
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Председатель областной Думы Аркадий Фомин совместно с  депутатом Государственной Думы Андреем Красовым, представителями администрации Лесновского городского поселения и муниципальными депутатами в рамках многоуровневого депутатского контроля  проверил ход реконструкции 13 километрового участка дороги  Фролово–Лесной–Алехово в Шиловском районе.

Один из главных транспортных инфраструктурных проектов района реализуется в три этапа. Срок завершения работ – IV квартал 2021 года. Проектом предусмотрено расширение дорожного полотна,  укладка нового покрытия, установка ограждений, дорожных знаков, нанесение разметки, укрепление обочин, оборудование остановочных площадок с павильонами, устройство тротуаров в населенных пунктах.

Аркадий Фомин сообщил, что к нему на личный прием обращались жители поселка Лесной по поводу отведения стоков дождевых вод, поскольку с дороги они могут затекать в подвалы жилых домов.

Поручил главе Лесновского сельского поселения Любови Арлашиной и управляющим компаниям проработать варианты решения вопроса, – рассказал парламентарий.

  • Аркадий Фомин: На данном этапе подрядчик выполняет необходимые работы в срок и с хорошим качеством
  • Аркадий Фомин: На данном этапе подрядчик выполняет необходимые работы в срок и с хорошим качеством

Также Аркадий Фомин отметил, что в ходе депутатского контроля особое внимание было уделено обустройству тротуаров. Сейчас там завершается отсыпка грунтом.

На данном этапе подрядчик выполняет необходимые работы в срок и с хорошим качеством. Будем продолжать контролировать процесс, – сказал депутат.

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