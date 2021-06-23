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Среда, 23 июня, 2021
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Архангельского чиновника обвиняют в раздаче квартир ради повышения авторитета

7info7
Архангельского чиновника обвиняют в раздаче квартир ради повышения авторитета
Изображение succo с сайта Pixabay
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Следователи предъявили обвинение бывшему главе муниципального образования Самодедское Плесецкого района в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с 2015 по 2020 год чиновник, решив поднять свой авторитет перед подчинёнными и местными жителями, передал в бессрочное пользование шесть квартир. Тем самым он нарушил права очередников, которые нуждались в улучшении условий проживания.

Проверку по факту произошедшего прокуратура проводила совместно с ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

На допросе обвиняемый признал свою вину частично, пишут Новости Дня 29.

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