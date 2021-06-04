Архангельский бар LUNA решили закрыть из-за «грубых нарушений»

- Advertisement -

Ломоносовский районный суд постановил временно закрыть бар LUNA на Обводном канале, пишет портал «29.ru».

В декабре прошлого года специалисты в ходе проверки выявили нарушения, связанные как с пожарной безопасностью и санитарно-эпидемиологическим законодательством.

В итоге было установлено, что деятельность в баре «создает угрозу жизни и здоровью граждан» в период пандемии. Прокуратура приняла решение подать иск в суд о приостановлении деятельности заведения в целях защиты прав граждан на безопасные условия нахождения в нем.

«Решение суда в законную силу не вступило», — подчеркнули пресс-службе областной прокуратуры.

Директор клуба LUNA Алексей Симашко планирует обжаловать это решение.