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Пятница, 4 июня, 2021
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Архангельский бар LUNA решили закрыть из-за «грубых нарушений»

Никита Брыкин
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Ломоносовский районный суд постановил временно закрыть бар LUNA на Обводном канале, пишет портал «29.ru».

В декабре прошлого года специалисты в ходе проверки выявили нарушения, связанные как с пожарной безопасностью и санитарно-эпидемиологическим законодательством.

В итоге было установлено, что деятельность в баре «создает угрозу жизни и здоровью граждан» в период пандемии. Прокуратура приняла решение подать иск в суд о приостановлении деятельности заведения в целях защиты прав граждан на безопасные условия нахождения в нем.

«Решение суда в законную силу не вступило», — подчеркнули пресс-службе областной прокуратуры.

Директор клуба LUNA Алексей Симашко планирует обжаловать это решение.

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