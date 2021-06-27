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Воскресенье, 27 июня, 2021
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Архангельский автобус протаранил ограждение возле ТРЦ «Макси»

Никита Брыкин
Архангельский автобус протаранил ограждение возле ТРЦ «Макси»
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В пятницу пассажирский автобус маршрута № 41 врезался в ограждение недалеко от ТРЦ «Макси» на Ленинградском проспекте в Архангельске, пишет портал «29.RU».

По предварительной версии, транспортное средство должно было повернуть в сторону торгового центра, однако наехало на ограждение. По словам очевидицы, водитель вел автобус с небольшой скоростью.

В Региональной диспетчерской службе сообщили, что в результате случившегося пострадали два пассажира.

В больницу попала 56-летняя женщина с подозрением на сотрясение мозга. При этом 16-летняя девушка отделалась травмой плеча. Причина аварии уточняется.

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