Среда, 7 августа, 2024

Арестован мигрант, пытавшийся изнасиловать девушку на базе отдыха

Автор: 7info

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В Приморском крае суд отправил под стражу на 2 месяца иностранца, обвиняемого в попытке изнасилования. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, 29-летний мужчина совершил преступление 4 августа. На базе отдыха «Орхидея» в районе б. Шамора мигрант проник в дом, в котором отдыхала супружеская пара, и напал на 25-летнюю женщину.

Пострадавшая сумела оказать сопротивление насильнику, нападавшего задержал её муж.

Выяснилось, что иностранец официально не работает, на территории РФ находится нелегально.

Уголовное дело в отношении него завели по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Ход расследования контролирует прокуратура.

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