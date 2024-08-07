Арестован мигрант, пытавшийся изнасиловать девушку на базе отдыха

В Приморском крае суд отправил под стражу на 2 месяца иностранца, обвиняемого в попытке изнасилования. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, 29-летний мужчина совершил преступление 4 августа. На базе отдыха «Орхидея» в районе б. Шамора мигрант проник в дом, в котором отдыхала супружеская пара, и напал на 25-летнюю женщину.

Пострадавшая сумела оказать сопротивление насильнику, нападавшего задержал её муж.

Выяснилось, что иностранец официально не работает, на территории РФ находится нелегально.

Уголовное дело в отношении него завели по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Ход расследования контролирует прокуратура.