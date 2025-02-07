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Николая Любимов
Происшествия

Арест Николая Любимова продлили до 11 мая

Алексей Самохин

Басманный суд Москвы продлил арест бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора от этого региона Николая Любимова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Любимову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 мая», — огласила решение судья Евгения Козлова.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как следователь выразил опасения, что открытый процесс «может негативно сказаться на ходе и результатах дальнейших следственных действий». Кроме того, он отметил, что Любимов, как бывший сенатор и губернатор, является публичным лицом, а значит, участникам процесса должна быть обеспечена дополнительная безопасность. Ходатайство следствия поддержали адвокаты, а прессу и публику допустили лишь на оглашение решения.

Любимова обвиняют в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере в период его губернаторства. Показания против него дал ранее арестованный бывший вице-губернатор Игорь Греков.

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