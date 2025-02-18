Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о привлечении директора ООО «Фарм» к административной ответственности за осуществление фармацевтической деятельности с нарушением лицензионных требований. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В ходе выездной проверки Территориальным органом Росздравнадзора по Рязанской области установлено, что ООО «Фарм» осуществляет фармацевтическая деятельность в пос. Лесной Шиловского района с нарушением лицензионных требований.

Административным органом сделан вывод о том, что директор ООО «Фарм» Комиссарова Г.К. при исполнении своих должностных обязанностей несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления деятельности фармацевтической организации, а также за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в части контроля исполнения работниками приказов и распоряжений по хранению лекарственных препаратов.

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В целях привлечения директора ООО «Фарм» Комиссаровой Г.К. к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный орган обратился в Арбитражный суд Рязанской области.

Суд отметил, что доказательств, свидетельствующих о принятии директором ООО «Фарм» Комиссаровой Г.К. всех зависящих от нее мер для соблюдения требований законодательства при осуществлении лицензионной деятельности, в материалах дела не содержится. Также не доказано, что правонарушение было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне контроля данного должностного лица, при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанностей по соблюдению вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного, суд пришел к выводу, что директор ООО «Фарм» Комиссарова Г.В. подлежит привлечению к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

Принимая во внимание, что ООО «Фарм» относится к субъектам малого предпринимательства, Комиссарова Г.К. ранее не привлекалась к ответственности за совершение аналогичного правонарушения, суд назначил ей административное наказание в виде административного штрафа в размере — 5000 руб.

Решение чуда не вступило в законную силу.