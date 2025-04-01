Апрель в Рязанской области будет скупым на тепло и щедрым на осадки

Апрель в Рязанской области, как и во всей Центральной России, будет скупым на тепло и щедрым на осадки. Об этом сообщил в телеграм-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Первая половина апреля, по прогнозу синоптика, будет относительно холодной. По ночам столбики термометров могут опускаться до 0°С, есть вероятность легких заморозков. В первые дни апреля температура будет от +9°С до +14°С. Потом будет опускаться до +4°С, что на несколько градусов холоднее нормы. Осадки могут превысить норму примерно на 10–30% за счет аномально дождливого начала.

Во второй половине апреля плюсовая температура вернется в Центральную Россию и порадует жителей всплесками майского тепла. Ожидается температура от +15°С до +20°С. Однако 1 мая есть вероятность очередного арктического вторжения.