АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в регионах Центральной России

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в Нижегородской, Московской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях и Республике Марий Эл.

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Володарская», на нитке для транспорта авиационного керосина завершен монтаж массового преобразователя расхода. Это оборудование позволяет проводить измерения расхода, а также плотности нефтепродуктов при транспортировке по магистральным трубопроводам. Установленное современное оборудование характеризуется высокой точностью измерений даже при работе в тяжелых условиях эксплуатации, износостойкостью и повышенной прочностью конструкции, в том числе при работе с большими объёмами топлива.

Кроме того, на станционном объекте смонтирована и подключена оперативная система измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Установлена современная система сбора и обработки информации производства Центра промышленной автоматизации, филиала АО «Транснефть-Верхняя Волга». Новое оборудование позволяет в автоматическом режиме измерять массу и показатели качества нефти и нефтепродуктов, а также производить отбор проб и регистрацию измерений параметров.

Вырезаны десять секций на участках по транспортировке дизельного топлива магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Рязань — Москва. Это позволило продлить срок безопасной эксплуатации трубопроводов на 3 года, до следующей плановой диагностики.

Завершено подключение двух временных камер пуска-приема средств очистки и диагностики на отводе от Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП) в аэропорт «Домодедово», а также на МНПП Рязань — Москва, на линии по транспорту авиационного керосина. Отечественное оборудование используется для проведения своевременной диагностики и оценки состояния трубопроводов, а также приема очистных устройств и герметизаторов после завершения плановых ремонтных работ на линейной части.

На МНПП Второво — Филино, промежуточной перекачивающей станции (ППС) «Второво», ЛПДС «Воротынец», НПС «Дубники» выполнен средний ремонт девяти шиберных задвижек с наивысшим классом герметичности. На ЛПДС «Володарская» и НПС «Степаньково» произведён ремонт запорной арматуры.

В плановых мероприятиях, которые проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия, были задействованы более 150 человек, использовалось более 80 единиц техники.

На время проведения работ транспорт нефти и нефтепродуктов приостанавливался. В настоящее время транспортировка возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.