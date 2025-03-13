Анжелика Евдокимова прокомментировала ситуацию с падением пятиклассника из окна в рязанской школе

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова взяла под контроль ситуацию с падением пятиклассника из окна в рязанской школе №1. Комментарий к произошедшему она опубликовала на своей странице ВКонтакте.

12 марта из окна третьего этажа во время занятий выпал ребенок. По неподтвержденной информации, незадолго до происшествия у мальчика были проблемы с родителями из-за плохих оценок. В день происшествия, как сообщается в соцсетях, он получил двойку по английскому языку.

«Хочу обратиться ко всем родителям и педагогам учебных заведений нашего региона. Будьте внимательны к своим детям и ученикам! Следите за их психоэмоциональным состоянием. Помните, что никакие успехи в учебе не сопоставимы с самым ценным — жизнью и здоровьем ребенка», — заверила омбудсмен.

У ребенка диагностировали внутреннее кровотечение, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и позвоночника, тупую травму живота.

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Мальчик госпитализирован в ДОКБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Как сообщила Анжелика Евдокимова, ему также окажут психологическую поддержку.

Прокуратура организовала проверку по данному происшествию.