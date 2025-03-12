Прокуратура проводит проверку по факту падения школьника из окна

Прокуратура организовала проверку по факту падения ученика из окна школы №1 в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратура Советского района г. Рязани организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего. Ребенок упал с 3 этажа.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасного пребывания учащихся в образовательной организации, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также установлены причины и условия произошедшего.

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Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.