Антропологи воссоздали облик жителя Рязанской области, которому 1600 лет

В рамках IV Международного форума Древних городов в рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького открылась выставка «Лики далёких предков».
В пресс-центр форума пришли профессор Российской Академии естествознания Александр Гаврилов и председатель исторического общества Игорь Серёжин.
Они рассказали главному редактору «7info» Надежде Майоровой о содержательном аспекте выставки, а также об уникальной находке конца 5 века нашей эры, на основании которой антропологи РАН воссоздают облик жителя Рязанской области, которому сегодня 1600 лет.