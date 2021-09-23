13.1 C
Рязань
Четверг, 23 сентября, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультура

Антропологи воссоздали облик жителя Рязанской области, которому 1600 лет

7info7
Антропологи воссоздали облик жителя Рязанской области, которому 1600 лет

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В рамках IV Международного форума Древних городов в рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького открылась выставка «Лики далёких предков».

В пресс-центр форума пришли  профессор  Российской Академии естествознания Александр Гаврилов и председатель  исторического общества Игорь Серёжин.

Они рассказали главному редактору «7info» Надежде Майоровой о содержательном аспекте выставки, а также об уникальной находке конца 5 века нашей эры, на основании которой антропологи РАН воссоздают  облик жителя Рязанской области, которому сегодня 1600 лет.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,664ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]