Антикоррупционный комитет выявил нарушения в работе рязанской БСМП

Антикоррупционный комитет Рязанской области заявил об окончании проверки в учреждении здравоохранения. На сайте ведомства название учреждения не указано, по данным телеграм-канала «Рязинформбюро», речь идёт о Больнице скорой медицинской помощи в Рязани.

В ходе проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок, говорится в сообщении комитета.

Какие нарушения выявлены, также не сообщается. Известно, что за них предусмотрена административная ответственность должностных лиц в виде штрафа до 50 000 рублей.