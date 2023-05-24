Среда, 24 мая, 2023
На главнуюНовости РязаниМедицина

Антикоррупционный комитет выявил нарушения в работе рязанской БСМП

7info

Антикоррупционный комитет Рязанской области заявил об окончании проверки в учреждении здравоохранения. На сайте ведомства название учреждения не указано, по данным телеграм-канала «Рязинформбюро», речь идёт о Больнице скорой медицинской помощи в Рязани.

В ходе проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок, говорится в сообщении комитета.

Какие нарушения выявлены, также не сообщается. Известно, что за них предусмотрена административная ответственность должностных лиц в виде штрафа до 50 000 рублей.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Полиция начала проверку трактористов, снявших клип на песню «Я русский»

Чтобы снять видео, использовался квадракоптер. Между тем, запускать их в регионе, также как и в Рязани, запрещено.

На улице Песоченской в Рязани 24 мая погиб мотоциклист

Сотрудники полиции находятся на месте происшествия, обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

В Рязани подросток на мопеде врезался в «Газель»

В результате происшествия подросток получил травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь

Василий Горнов назначен руководителем Касимовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ

С 2022 года по настоящее время замещал должность заместителя руководителя Железнодорожного межрайонного следственного отдела города Рязань.

При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции

В ходе мероприятий, юные экологи изучали местную флору и фауну, принимали участие в очистке природных территорий.

За год сбережения рязанцев в банках выросли почти на 16%

Жители Рязанской области на 1 апреля 2023 года хранили в банках 208,1 млрд рублей.

Опубликованы фото с места ДТП в центре Рязани, где автомобиль влетел в здание Росбанка

ДТП обошлось без пострадавших, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Старшеклассница из Касимова Ирина Ситникова приняла участие в кулинарном шоу «Кондитер»

Съемки прошли в феврале. Для Ирины это не первый опыт.

В Рязани парень на электросамокате сбил на тротуаре 13-летнюю девочку

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются

Второй подряд успешный месяц ожидается в жизни одного знака зодиака

Успех перетечёт из одного месяца в другой.

Министр транспорта проверил ремонт дорог в Касимове и Клепиковском районе

Цель поездки — проверка хода ремонта дорог в муниципалитетах

Какую опасность несут автомобилисту велосипедисты и самокатчики

За прошлый год страховая компания «Согласие» выплатила автомобилистам по автокаско около 7 млн руб. за повреждения их машин от велосипедов и самокатов.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации