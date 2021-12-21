Анна Зимняя 22 декабря: приметы, традиции и что нельзя делать в праздник

22 декабря православные христиане встречают праздник зачатия Пресвятой Богородицы праведной Анной. Он отсылает нас к библейским событиям, которые повествуют о чудесном появлении на свет Девы Марии.

Родители Богородицы — Анна и Иоким — долго не могли родить ребёнка. С просьбой послать им малыша они обратились к Господу. Будучи уже пожилыми, они смирились со своей участью бездетной пары. Но однажды к Анне и Иокиму явился ангел, чтобы оповестить их о чуде. В благодарность родители пообещали вырастить ребёнка согласно церковным традициями.

В народном календаре этот день имеет несколько названий — Анна Зимняя, Анна Тёмная. Наши предки считали, что зима в этот день вступает в свои права. Зачастую 22 декабря устанавливались суровые морозы. Существовало поверье, что солнце в эту дату умирает и заново рождается. Отсюда традиция — гасить огни на Анна.

Традиции и запреты 22 декабря

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Сегодня велено идти в церковь всем женщинам, которые не могут забеременеть. Считается, что праведная Анна помогает побороть бесплодие и посылает благодать.

Беременным женщинам сегодня 22 декабря стоит поститься, не разжигать огонь и много молиться.

Пчеловоды на Анну традиционно проверяли ульи. Над каждом из них читали заговор, чтобы летом не подвёл урожай.

Без особой надобности сегодня не стоит выходить из дома. Существовало поверье, что на Анну Тёмную звери сбиваются в стаи и нападают на путников в полях.

Народные приметы 22 декабря

Если снега много, и сугробы достигают высоты ограды, летом будет большой урожай пшеницы;

На Анну солнечно и морозно? Такая погода сохранится до Нового года;